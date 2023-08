Papa vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais em Portugal

O papa Francisco vai encontrar-se com vítimas de abusos, mas este ponto não consta no programa oficial e desconhece-se para já o dia, hora e local onde irá decorrer.



António Grosso espera que o chefe da Igreja Católica se pronuncie sobre a necessidade de proteção das vítimas e enfatize a importância do trabalho da comissão independente.



A associação a que pertence irá fazer chegar a Francisco a "indignação generalizada" das vítimas quanto ao pronunciamento dos bispos portugueses e a desvalorização de provas dos crimes.



António Grosso, que também foi alvo de abusos no seio da Igreja Católica quando era criança, espera que o papa "tome uma atitude frontal e definitiva" no sentido de "arrasar a prescrição na lei canónica e na lei civil".



"A prescrição é um troféu para os abusadores e é um crime em si própria", vincou em declarações ao 360.