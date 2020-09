Parlamento aceita petição por um referendo à eutanásia

O pedido da consulta popular é uma iniciativa da Federação Portuguesa pela Vida que juntou cerca de 95 mil assinaturas.



Não há data para a votação em plenário.



A Comissão de Assuntos Constitucionais tem ainda de ouvir os primeiros signatários da petição.



Com o parlamento centrado no Orçamento do Estado para 2021, é possível que a votação não aconteça antes do final do ano.



Ao mesmo tempo, decorre o trabalho legislativo da despenalização da morte medicamente assistida.



Em fevereiro foram aprovados cinco projetos de lei.



A deputada Isabel Moreira está a redigir um texto comum: uma base de trabalho e que ainda vai receber contributos dos vários partidos.



A lei que sair da Assembleia da República pode só chegar a Belém - para ser promulgada, vetada ou enviada para o tribunal Constitucional - já depois das eleições Presidenciais.