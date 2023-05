Parlamento ouve ERS sobre atestados médicos

A entidade reguladora vai ser ouvida, a pedido do Livre, sobre a manutenção do regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiúso para doentes oncológicos e sobre a prorrogação da validade dos atestados médicos de incapacidade multiúso das pessoas com deficiência até à recuperação de atrasos na realização de juntas médicas.A comissão parlamentar de Saúde vai também pedir esclarecimentos à ERS, a requerimento do PSD, sobre cumprimento de critérios de acesso dos utentes aos cuidados de saúde, especificamente sobre tempos de espera no SNS.Os deputados vão ainda ouvir a ERS, a pedidodo Chega e do PSD, sobre o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS).