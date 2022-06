Parque da biodiversidade no Seixal, a natureza em estado puro

Câmara Municipal do Seixal

O parque metropolitano da biodiversidade em Verdizela, no concelho do Seixal, é um espaço onde encontramos a natureza no seu estado mais puro. Assim que entramos ficamos envolvidos pela floresta, pelo canto dos pássaros e deixamos de ouvir o reboliço da cidade.