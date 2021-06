Parque Urbano da Quinta do Marquês de Abrantes - uma conquista da população de Marvila

A população de Marvila, em Lisboa uniu-se e opôs-se à construção de mais um lote de prédios numa zona de realojamento de famílias carenciadas, já com vários edifícios concentrados. Depois de muitos anos de luta conseguiu que em vez de betão nascesse um parque verde de 7 hectares. O que foi para além do que se pedia junto ao Bairro dos Alfinetes, que era um parque infantil para as suas crianças.