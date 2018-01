Passadeira vermelha veste-se de preto nos Globos de Ouro

Fotografia: Mario Anzuoni - Reuters

A noite ficou ainda marcada pelo discurso da conhecida apresentadora Oprah Winfrey. Considerada uma das mulheres mais influentes do mundo, Oprah aproveitou a cerimónia para anunciar o que diz ser o fim do tempo dos homens poderosos e brutais.



No que diz respeito aos prémios, os filmes “Três cartazes à beira da estrada” e a série “Big Little Lies” foram os grandes vencedores. Guillermo Del Toro venceu na categoria de Melhor Realizador com “A Forma da Água”, filme que chega a Portugal no início de fevereiro.