Passos Coelho avisa que se crescimento da imigração continuar portugueses vão sentir-se estrangeiros

Ideia deixada pelo ex-líder do PSD, à boleia dos dados divulgados esta quinta-feira pela AIMA, e que apontam que o número de cidadãos estrangeiros a residir, em Portugal, quadruplicou em sete anos. Passos Coelho falou de um problema que se materializou.





"E, se tudo se mantiver como está com o reagrupamento familiar e por aí fora, bem, qualquer dia também acontecerá cá aquilo que acontece noutras sociedades em que as pessoas, os nacionais, as pessoas que fazem parte daquela sociedade, se sentem estrangeiras na sua própria terra", adverte Passos Coelho.



O ex-primeiro-ministro a recordar o discurso que fez no Algarve durante a campanha para as legislativas de 2024. Lembrou também que, nessa altura, já tinha deixado avisos sobre a necessidade de ultrapassar o bloqueio socialista. Passos Coelho acusou António Costa e o Governo PS de ter estado 8 anos a enganar as pessoas e considerou que o país está agora a pagar o preço dessa mentira.





"Oito anos a empurrar com a barriga sem fazer nada, oito anos sem fazer uma reforma digna de jeito. Oito anos com uma conversa fiada", afirmou Passos Coelho, criticando o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP neste processo.

Declarações do antigo primeiro-ministro durante a apresentação do livro Introdução ao Liberalismo do social-democrata Miguel Morgado, em Lisboa.