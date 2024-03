Patriarca de Lisboa alerta para estado de "elevada fragilidade" do país

Na homilia da Missa Crismal, perante os padres do Patriarcado de Lisboa, Rui Valério exortou-os a partilhar "a pobreza dos pobres" e a comungar do "sofrimento das vítimas de todas as formas de abusos".

"Somente vos proponho sermos juntos a força da `esperança que salva`, na medida em que realizarmos o nosso sacerdócio na esteia da proximidade e da participação nas vicissitudes da humanidade", acrescentou o bispo da diocese de Lisboa.

Para o clérigo, "a partilha da situação de cada pessoa, na realidade da sua existência, é (...) o modo mais pertinente de derramar o bálsamo da esperança para curar as feridas da desilusão, do desespero, do cansaço e do desalento que atingem hoje muitas pessoas".

Na homilia, o patriarca de Lisboa quis também "descer ao concreto" e falou do "drama da guerra", nomeadamente a que assola há mais de dois anos a Ucrânia, "barbaramente agredida pela Rússia", e a "má-nova da Guerra na Terra Santa".

"Não podemos, tão pouco, ignorar o sofrimento e o desamparo de tantas pessoas que, na sua condição de refugiados e migrantes, são vítimas de exploração e discriminações várias, mesmo entre nós", acrescentou.

E referiu-se ainda aos "recentes índices sociológicos", que "revelam que a pobreza real não cessa de aumentar, estando já a atingir não só as classes mais desfavorecidas, mas também a classe média".

Para Rui Valério, esta "é uma profunda amargura, que turva o horizonte do mundo".

A Missa Crismal é celebrada na Quinta-feira Santa na catedral de cada diocese, na qual são benzidos os óleos santos e é feita a renovação das promessas sacerdotais por parte dos padres perante o respetivo bispo.

A celebração desta manhã na Sé Catedral de Lisboa contou com a presença do Núncio Apostólico em Portugal, Ivo Scapolo, e do cardeal Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa.

Segundo informação do Patriarcado, vivem e servem a diocese de Lisboa 284 padres diocesanos e 248 padres religiosos.