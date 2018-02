Pavilhão da Graça é porto de abrigo contra o frio em Lisboa

Brian Snyder - Reuters

Ricardo Robles, vereador da câmara, avança com um primeiro balanço destas primeiras horas do plano de contingência e revela que foram realizados 42 atendimentos, servidas mais de 80 refeições e houve 20 encaminhamentos para quem quis pernoitar.



Na rua estiveram várias equipas da câmara e voluntários de várias associações.



O pavilhão da Graça vai manter-se aberto durante 24 horas com assistência médica e balneários onde as pessoas sem-abrigo podem permanecer durante o dia, abrigadas das temperaturas mais baixas.