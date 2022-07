Pedidos de escusa. "Se correr bem foi a Proteção Civil. Se correr mal foram os bombeiros"

Os bombeiros não querem assumir sozinhos a responsabilidade pelo que possa eventualmente correr mal no combate a um fogo, tal como aconteceu em Pedrógão Grande. Por isso, apresentaram à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil declarações de escusa de responsabilidade.





Um desses comandantes é Joaquim Leonardo, responsável pela corporação de Algueirão-Mem Martins, que não aceita que sejam os bombeiros a arcar com as culpas quando o desfecho é negativo.Perante estes pedidos de escusa de responsabilidade por parte de comandantes, a Liga de Bombeiros quer ser recebida pelo Governo e pelo Presidente da República. Mas o presidente, António Nunes, garante que o socorro não está em causa.A Liga mostra-se disponível para negociar o texto da diretiva com a Proteção Civil.