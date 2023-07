Pedro Nuno Santos regressa ao parlamento

Cabeça de lista socialista pelo círculo de Aveiro nas últimas eleições legislativas, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação substitui Rosa Venâncio na Assembleia da República, após seis meses de suspensão do seu mandato de deputado.O regresso de Pedro Nuno Santos ao parlamento acontece no mesmo dia em que termina o prazo para a entrega da proposta final do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, na qual o ex-ministro foi ouvido há cerca de três semanas.Na altura, disse que no regresso ao parlamento não quer interferir nas áreas governativas que estiveram sob a sua direta tutela e que volta sem razões de queixa de falta de solidariedade por parte do primeiro-ministro, António Costa.Pedro Nuno Santos demitiu-se em 28 de dezembro, depois de se saber que o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, tinha acompanhado o processo para o pagamento a Alexandra Reis de uma indemnização de meio milhão de euros para sair da administração da TAP.