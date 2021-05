Pelo menos seis feridos na colisão de dois veículos em Fernão Ferro, Setúbal

"Dois feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e os restantes para o Garcia da Orta", em Almada, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

A EN337 esteve cortada entre as 00:01 e as 02:58, na sequência do acidente que mobilizou 25 operacionais da GNR e dos bombeiros do Seixal, da Amora, de Cacilhas e de Sesimbra, e 11 veículos, incluindo duas viaturas médicas do Garcia da Orta e do Hospital de São Bernardo em Setúbal, adiantou.

