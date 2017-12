Pena suspensa para pais de criança chinesa que caiu de torre no Parque das Nações

RTP11 Dez, 2017, 14:38 / atualizado em 11 Dez, 2017, 14:43 | País

Foram ambos julgados por um crime de exposição ou abandono, agravado pelo resultado da morte da criança.



De acordo com o despacho de pronúncia do juiz de instrução criminal, a menor foi deixada sozinha no apartamento enquanto os pais foram jogar no Casino de Lisboa.



As alegações finais tiveram lugar a 22 de novembro. O procurador do Ministério Público defendia então a condenação do casal a pena suspensa, justificada com a ausência de antecedentes criminais, além do facto de os arguidos estarem já a debater-se com a “perda da filha”.



c/ Lusa