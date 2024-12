"Perfeitamente dentro da normalidade". Presidente da AIMA recusa que Portugal tenha imigrantes a mais

Enquanto em Portugal cerca de dez por cento da população é imigrante,, com percentagens de 15 a 20 por cento, aponta o presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).Ouvido na manhã desta quarta-feira no, da Antena 1,

O dirigente da AIMA referia-se ao barómetro da imigração publicado ontem pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que concluiu que a "sociedade portuguesa sobrestima a quantidade de estrangeiros em Portugal".

Segundo dados do ano passado, os estrangeiros representam 9,8 por cento da população em Portugal, o que corresponde a 1.044.238 imigrantes registados.

Esta percentagem está abaixo de 17 países da União Europeia, tabela que é liderada pelo Luxemburgo, com quase 50 por cento, e por Malta, com 25 por cento.



Uma "identidade própria" e mais 400 funcionários



, referindo-se às competências que recebeu de instituições com "filosofias muito diferentes", o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Para isso, Pedro Portugal Gaspar diz que é preciso um "esforço adicional" de trabalhadores e espera receber mais 400 funcionários."Neste momento estamos com cerca de 770 trabalhadores, mas nós queremos naturalmente ir para além disso", diz.Além de já contar com um reforço de 64 trabalhadores, que foi publicado ontem em Diário da República,