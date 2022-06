Pescadores de Viana e Caminha protestam contra o preço dos combustíveis

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte, Nuno Teixeira, explicou que a ação, que vai decorrer a partir das 11h00, com uma concentração na Rua dos Mareantes, em Viana do Castelo, e pretende alertar para a situação “insuportável” da pequena pesca, “face ao aumento brutal do preço dos combustíveis”, disse em declarações à agência Lusa.“O Orçamento de Estado para 2022 mantém a disparidade nos apoios a embarcações a gasóleo e gasolina. As embarcações a gasóleo têm um desconto direto no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos na compra do gasóleo. As embarcações a gasolina têm de pagar ao preço que qualquer português paga, e depois têm de se candidatar a um apoio para colmatar os custos dos combustíveis. Sabemos como são os apoios em Portugal, que tardam sempre em chegar”, afirmou Nuno Teixeira.O protesto por “igualdade de tratamento” prevê, após a concentração, uma deslocação até à capitania do porto de pesca de Viana do Castelo.