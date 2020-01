Pescadores podem vir a ser compensados pelo tempo que ficam em terra

Esta terça-feira os pescadores protestaram em Lisboa contra as quotas actuais de sardinha e biqueirão.





Os homens do Mar acham que existe peixe em quantidade suficiente para poderem pescar mais.

O ministro do Mar admite negociar compensações pelo tempo que os pescadores passam em terra.Ricardo Serrão Santos pondera apoios ao rendimento dos pescadores e estima que a pesca do biqueirão possa ser retomada já no próximo dia 27.