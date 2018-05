Pescadores voltam ao mar para pescar sardinha

A pesca esteve proibida desde janeiro e só esta segunda-feira os pescadores podem voltar ao mar.



Um prejuízo queixam-se os homens do mar, uma necessidade explica a coordenadora do “stock” da sardinha do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que está nesta altura a realizar uma campanha de avaliação da sardinha ao largo da costa portuguesa, como conta a jornalista Ana Isabel Costa.