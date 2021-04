Petição pede afastamento "de toda a magistratura" do juíz Ivo Rosa

Em menos de 24 horas, a petição que pede o afastamento "de toda a magistratura" do juiz Ivo Rosa conta já com mais de 68 mil assinaturas. A petição sublinha que a conduta do juiz já foi posta em causa várias vezes pelo Ministério Público e as suas decisões criticadas por juízes desembargadores.