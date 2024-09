A Procuradora Geral da República vai ser ouvida esta quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Em julho, Lucília Gago aceitou responder às questões dos deputados sobre as várias polémicas que têm marcado o mandato de seis anos.



Na altura, a PGR pediu pediu que a ida à comissão só ocorresse depois de concluído o Relatório Anual de Atividades do Ministério Público de 2023.



Os deputados querem que a audição seja à porta aberta e com a presença da imprensa, como aconteceu nas audições anteriores com outros Procuradores-Gerais da República.