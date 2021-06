Photomaton. Não sei, não vi, não estive lá

Quatro grandes devedores ao Novo Banco prestaram declarações perante os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito que desde dezembro de 2020 procura esclarecer o rasto do dinheiro público vertido no Novo Banco. Fernando Negrão, vice presidente da Assembleia da República, preside a esta Comissão. Atribui uma péssima qualidade ao testemunho dos grandes devedores, que se colocam à defesa, entre as falsidades e as hesitações face a dívidas de muitos milhões de euros. Negrão admite que estas "não verdades" contribuam para a emergência dos populismos e a degradação da democracia.