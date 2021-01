Photomaton. Um português de Lisboa a combater a fome no Sudão

A fome no mundo atinge 690 milhões de pessoas. O Programa Alimentar Mundial consegue garantir refeições diárias a uma pessoa com 15 euros por mês. Nesta altura essa ajuda é dada a cerca de 100 milhões de pessoas. Nesta missão para travar a fome no mundo está o português Pedro Matos, actualmente no Sudão.