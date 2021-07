Photomaton. Uma mulher à frente do Instituto de Defesa Nacional

As mulheres ainda têm uma presença minoritária nas Forças Armadas: são 13% em Portugal e 12% nos países da NATO. A questão do género na área militar tem sido objeto de estudo de Helena Carreiras, a primeira mulher, civil, a dirigir o Instituto de Defesa Nacional. Ela está no Photomaton deste domingo. Um trabalho de Cândida Pinto, Rodrigo Lobo e Miguel Teixeira.