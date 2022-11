Pilotos de barra e portos em greve hoje e amanhã

Os pilotos de barra e portos estão em greve hoje e amanhã, para exigirem o cumprimento do acordo de 2019 sobre a possibilidade de antecipação da idade legal de reforma.Esse acordo reconhece esta atividade como desgastante e penosa, mas ainda não foi implementado.Aristides bicho, 64 anos, piloto no porto de Lisboa há 33, dá exemplos do que fazem.Há um risco acrescido sobretudo na entrada e saída das embarcações que chegam ao porto:Aristides Bicho explica que, apesar do acordo de 2019, o governo tem protelado a questão. E no dia 21 de setembro receberam mais um não.O pré-aviso de greve abrange os portos de Viana do Castelo, Douro e Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sesimbra, Sines e Algarve, regiões autónomas da Madeira e portos dos Açores.A greve acontece hoje e amanhã e repete dias 6 e 7 de dezembro. Há serviços mínimos.