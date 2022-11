Pimenta Marinho é o novo presidente da Entidade Reguladora da Saúde

O antigo presidente da Administração Regional de Saúde do Norte vai substituir Sofia Nogueira da Silva, que assumiu o cargo em 2016, mas cujo mandato terminou há quase um ano.



Nas próximas semanas, Pimenta Marinho assume funções do organismo que regula a atividade dos prestadores dos setores público, privado, cooperativo e social.



É também o supervisor dos direitos dos utentes, do acesso e qualidade dos cuidados de saúde.