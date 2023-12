PJ apanha 20 quilos de cocaína dissimulados numa cadeira de rodas no Aeroporto de Lisboa

A fonte da PJ adiantou à agência Lusa que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), da PJ, identificou e deteve três cidadãos estrangeiros, de 31, 43 e 44 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes e apreendeu uma elevada quantidade de cocaína que, "caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 200.000 (duzentas mil) doses individuais".



Os três detidos, um brasileiro e os outros dois de países da América Latina, ficaram sujeitos a prisão preventiva depois de ouvidos em primeiro interrogatório judicial.



De acordo com a Judiciária, a droga foi transportada por via aérea desde o Brasil para Lisboa por um dos suspeitos, "dissimulada na estrutura de uma cadeira de rodas elétrica, de que alegava necessitar, por aparentes dificuldades de locomoção".



Os outros dois suspeitos detidos viajaram de Madrid para Lisboa, com o objetivo de recolherem a droga na capital portuguesa.



A UNCTE prossegue as investigações no sentido de apurar mais informações sobre esta rede de tráfico.