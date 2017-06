PJ deteve 9 pessoas por fuga ao Fisco. Estado lesado em mais de 50 milhões de euros

RTP 27 Jun, 2017, 13:01 / atualizado em 27 Jun, 2017, 13:55 | País

Entre os detidos há empresários e técnicos oficiais de contas.



No total, a Polícia Judiciária fez esta manhã perto de quarenta buscas em vinte e um locais. No Porto, em Gondomar e Penafiel.



O esquema envolve, alegadamente, a faturação falsa e falsificação de vários outros documentos. "A investigação, realizada em articulação com a Autoridade Tributária, permitiu recolher elementos indiciários de que os suspeitos, com os referidos ilícitos, tenham defraudado o Estado em elevados montantes ainda não totalmente apurados pelo não pagamento de impostos devidos no âmbito da respetiva atividade comercial", lê-se no comunicado entretanto enviado à redações.



Os nove detidos serão agora presentes a um juiz de instrução criminal para que lhes sejam aplicadas as respetivas medidas de coação.