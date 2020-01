PJ deteve quatro suspeitos de 10 crimes de roubo com armas de fogo no Porto e Braga

A Polícia Judiciária anunciou este sábado a detenção de quatro homens, com idades entre os 31 e os 50 anos, pela prática de 10 crimes de roubo com recurso a armas de fogo, em concelhos do Porto e de Braga.