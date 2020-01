PJ deteve suspeito de homicídio de mulher em Faro

Em comunicado a PJ diz que, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve o suspeito, de 43 anos de idade, que será hoje presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O caso remonta a 28 de novembro de 2019, data em que foi localizado o cadáver de uma mulher, sexagenária, no interior do estabelecimento comercial (cabeleireiro) que explorava na cidade de Faro.

"A vítima terá sido surpreendida e agredida mediante o recurso a força física, sendo-lhe provocado traumatismo craniano, lesão grave que viria a ditar a morte", explica a PJ.

A judiciária adianta que foram recolhidos "relevantes elementos probatórios" que conduziram à identificação do suspeito e à respetiva localização e detenção, na noite de sábado, numa freguesia do concelho de Loulé, localidade para onde se deslocou após a prática do crime, abandonando a residência que possuía na cidade de Faro.

A mulher foi encontrada morte no dia 28 de novembro dentro de um salão de cabeleireiro, na baixa de Faro, na sequência de uma denúncia de uma vizinha que estranhou não a ver e deu o alerta.

As autoridades deslocaram-se primeiro a casa da mulher, que reside em Faro, e verificaram que a habitação poderia ter sido palco "de algum ato violento", já que tinha havido "pelo menos uma entrada ilegítima" na residência.

Posteriormente, os agentes passaram no salão de cabeleireiro onde trabalhava a vítima, de 68 anos, e encontraram-na morta, no interior do estabelecimento, havendo suspeitas de "atos violentos", segundo indicou na altura fonte da PSP.