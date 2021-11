PJ do Porto detém suspeito de crimes violentos incluindo quatro homicídios

"O inquérito, iniciado no ano de 2016, investiga a atividade de um grupo criminoso, organizado e altamente violento, responsável por uma série de roubos com arma de fogo que tiveram como alvo, sobretudo, comerciantes de ouro", refere a PJ, em comunicado hoje divulgado.

Fonte policial disse à agência Lusa que o detido é Hélder Bianchi, elemento do chamado gangue de Valbom (Gondomar), grupo criminoso condenado em vários processos de assaltos violentos, e que se encontrava em fuga às autoridades.

Neste processo, Bianchi está indiciado de quatro crimes de homicídio tentado, de sete crimes de roubo agravado, de um crime de roubo agravado na forma tentada, de três crimes de furto qualificado e de cinco crimes de falsificação.

"Durante alguns dos assaltos, ocorridos no ano de 2017, foram usadas armas de fogo automáticas, de calibre de guerra e efetuados disparos que apenas por sorte não causaram vítimas mortais. No decurso da investigação foram já apreendidas armas de fogo, munições e, em abril de 2021, detidos três elementos do grupo", indica a PJ.

Esta força de investigação criminal lembra que Hélder Bianchi "tem vastos antecedentes criminais por crimes violentos".

"Tendo já sido condenado e cumprido uma pena de prisão de 10 anos, pelos crimes de associação criminosa, [por] homicídio na forma tentada, [por] roubo agravado, [por] resistência e coação sobre funcionário e [por] ofensas à integridade física qualificada", lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.