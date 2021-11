PJ efetua buscas no Instituto do Vinho da Madeira no âmbito de um processo nacional

Lusa

A Polícia Judiciária efetuou buscas nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, no Funchal, numa investigação que decorre a nível nacional, sendo o instituto "alheio a qualquer irregularidade", informou hoje o Governo Regional.