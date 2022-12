Plano de ataque à FCUL. João Carreira condenado a dois anos e nove meses de prisão em internamento

João Carreira, de 19 anos, foi condenando a dois anos e nove meses de prisão por detenção de arma proibida, a cumprir num estabelecimento prisional para inimputáveis.

O estudante foi absolvido dos dois crimes de terrorismo de que estava acusado, uma vez que o coletivo de juízes, presidido por Nuno Costa, considerou que não estavam reunidos os pressupostos para João Carreira ser condenado por estes crimes.



Na opinião do coletivo de juízes, os crimes de terrorismo na forma tentada e de treino para terrorismo não se aplicavam, dado que João Carreira foi detido em casa e porque, apesar de ter admitido que tinha a intenção de planear um ataque à FCUL, o estudante não pertencia a uma organização terrorista.

O advogado de João Carreira explica que o estudante já cumpriu prisão preventiva durante cerca de dez meses e que esse tempo vai descontar nesta pena. Jorge Pracana sublinha a importância de o estudante obter o apoio psiquiátrico devido, tendo em conta que tem síndrome de Asperger.O advogado diz estar “satisfeito face ao contexto geral” com a decisão do MP, considerando que “era um facto claro que as armas estavam lá e que foram apreendidas”.