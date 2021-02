Plano de desconfinamento "gradual" apresentado a 11 de março

O desconfinamento não é para já, foi esta a mensagem sublinhada pelo primeiro- ministro.





Até 16 de março mantêm-se praticamente as mesmas medidas restritivas, mas no dia 11 será apresentado um plano gradual de desconfinamento do país.



António Costa sublinhou, por várias vezes, a necessidade de manter uma atitude prudente perante os números dários da pandemia e os indicadores de novos casos ou internamentos,para aliviar as medidas em vigor.







António Costa deixou a promessa esta tarde na conferência que marcou o final da reunião de conselhos de ministros, que aprovou a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, a começar no início da próxima semana e com as mesmas restrições que estão agora em vigor.







Reportagem de João Torgal.