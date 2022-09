Plano Estratégico para as comunidades portuguesas entra em consulta pública no primeiro trimestre de 2023

Nesta entrevista Paulo Cafôfo mostrou-se ainda preocupado com o impacto da situação económica mundial nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e em particular com os casos da Venezuela e da África do Sul.E por isso adiantou que no Orçamento do Estado para 2023 estão já identificadas como prioritárias as ajudas às comunidades nestes dois países.

Revelou ainda que o processo de candidatura das associações portuguesas vai ser simplificado para que mais associações possam concorrer e referiu que o programa financeiro de apoio aos órgãos de comunicação social portugueses na diáspora já está concluído para começar a produzir efeitos no próximo ano.