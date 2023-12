Planos Diretores Municipais. Governo avalia novo adiamento para atualizações ou deixar prazo com próximo executivo

Maria Inês Santos - RTP





"Estamos a refletir se adiamos ou se tomamos uma medida pública que nos permita resolver o problema", afirma a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reconhecendo que a decisão “está a depender muito” da mudança de governo, a propósito das eleições legislativas de 10 de março.A governante admite esta segunda-feira: “Muito provavelmente deixaremos para o próximo Governo decidir”.Fonte da Associação Nacional de Municípios Portugueses confirmou à Antena 1 que foi pedido o adiamento do prazo para atualizar os PDM com as regras da legislação atual.Reconhecendo a “inquietação de muitos autarcas”, Ana Abrunhosa aponta para uma decisão “muito em breve” e antes de terminado o atual prazo, a 31 de dezembro de 2023.Ainda assim, à margem da apresentação da Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes, em Lisboa, deixa a nota de que “adiar um ano não vai resolver o problema para muitos municípios".Até 31 de outubro de 2023, apenas "22% [dos municípios] já haviam concluído os procedimentos de adequação dos respetivos planos municipais" e os "outros 78% têm em curso os respetivos procedimentos de alteração/revisão dos seus planos municipais", de acordo com dados da Direção-Geral do Território adiantados à agência Lusa. Municípios arriscam paralisação na gestão urbanística

Existe ainda um conjunto de municípios que têm o acesso suspenso à generalidade dos fundos nacionais e europeus por não terem iniciado o processo de revisão, que consiste em marcar a primeira reunião. São cerca de 30 autarquias, afirmou Ana Abrunhosa esta segunda-feira. Com as dificuldades das autarquias em rever os planos, processos que demoram anos, o Governo decretou três adiamentos, podendo agora vir o quarto. No entanto, se o executivo optar por manter a data, dezenas de autarquias vão ter parte da gestão urbanística paralisada, com reflexos em novas construções.Quando foi aprovada a legislação atualmente em vigor, nos anos de 2014 e 2015, as câmaras municipais tinham até 2020 para atualizar os seus planos diretores com as novas normas, eliminando conceitos antigos dos PDM.Estes planos, que definem as estratégias de desenvolvimento territorial, ditam a classificação dos solos, atualmente divididos entre urbanos (terrenos total ou parcialmente urbanizados ou edificados) e rústicos (terrenos que, pelas suas características naturais, estão destinados a fins agrícolas, florestais ou ligados à exploração de recursos, por exemplo).O problema estará nas antigas áreas urbanizáveis, que são “áreas de expansão dos perímetros urbanos”, simplifica Fernanda Paula Oliveira, e que as leis recentes procuraram conter.“O que diz a lei é que não pode haver a prática de atos administrativos, como licenças, ou outras operações que impliquem ocupação, uso e transformação do solo”, diz. Na prática, são “medidas cautelares” e que “em princípio” vão passar a ser solos rústicos, que têm restrições na construção.A professora em direito do urbanismo na Universidade de Coimbra garante que as câmaras municipais “não podem tramitar ou decidir” novos pedidos neste tipo de áreas, mas o mesmo não acontecerá nos terrenos já com “direitos adquiridos” e que “em princípio não serão afetados”, exemplificando os casos com projeto de arquitetura aprovado ou licença já emitida (e a aguardar alvará).A também presidente da Associação para o Desenvolvimento do Direito do Urbanismo e da Construção diz à Antena 1 que “este é um trabalho que as câmaras deviam ter feito no processo de planeamento”.Embora aponte que várias câmaras não terão culpas nos atrasos, por questões ligadas a outras entidades envolvidas nos processos de revisão, “muitos ainda têm PDM de 1ªgeração [da década de 90]”, aponta.“Acho que seria um abuso vir dizer que estes atrasos não lhe são imputáveis. Há muitos anos que sabem que têm de fazer a revisão dos seus planos diretores municipais”, afirma Fernanda Paula Oliveira.A docente defende também que “há mais terrenos disponíveis para construção, mesmo nos solos que estão urbanos dentro das cidades, do que as necessidades”, pelo que terrenos que poderão vir a ter direitos suspensos “nunca tiveram construção”, antevendo que estes assuntos levantarão “muitas dúvidas jurídicas”.Existe ainda um conjunto de municípios que têm o acesso suspenso à generalidade dos fundos nacionais e europeus por não terem iniciado o processo de revisão, que consiste em marcar a primeira reunião. São cerca de 30 autarquias, afirmou Ana Abrunhosa esta segunda-feira.