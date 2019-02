Plataforma apela à proibição da venda de herbicidas com glifosato depois de estudo que mostra contaminação crónica

RTP25 Fev, 2019, 11:52 | País

O estudo é assumidamente exploratório e uma forma de pressão para o Governo. “Não temos a pretensão de fazer disto um estudo científico”, revela a bióloga da Plataforma Margarida Silva à RTP.



O estudo envolveu voluntários e indica que em julho de 2018 foram recolhidas amostras de urina a 62 voluntários, 56 adultos e seis crianças, tendo 65% acusado glifosato.

De acordo com a Plataforma Transgénicos Fora, “pela primeira vez em Portugal foi possível calcular os valores de exposição efetiva ao glifosato”



Em outubro de 2018, a análise foi repetida, tendo participado 44 pessoas. O glifosato foi detetado em 100% das amostras.









De acordo com os dados do estudo , enquanto na média de 18 países se verificou que 50% das amostras estavam contaminadas, as duas rondas de testes em Portugal estavam acima desse valor – e em outubro a contaminação foi detetada em 100% das amostras.





Fonte: Plataforma Transgénicos Fora



Contaminação recorrente

“Tanto quanto se sabe a maior parte do glifosato ingerido ou inalado pelo organismo é excretado pela urina em menos de um dia. Isso significa que a contaminação detetada na segunda ronda de análises provém de novos contactos com o herbicida. Quando se deteta contaminação ao longo do tempo isso significa que houve exposição sucessiva do organismo – ou seja, há glifosato a recontaminar constantemente a população portuguesa”, diz a Plataforma no estudo apresentado na sua página na internet.



A Plataforma já tinha levado a cabo, em 2016, uma outra colheita a 26 pessoas que veio confirmar também a presença da substância em 100% dos casos.



Considerando apenas as crianças verifica-se que em julho estavam próximo da média, enquanto que em outubro estavam claramente acima (com 0,44 ng/ml), avança o estudo.





“O facto de existir uma contaminação considerável em crianças já tinha sido detetado em 2016 e é um sinal de alerta para a necessidade de conhecer melhor qual a exposição real da população portuguesa em termos de estratificação etária, ao longo do tempo e nos diferentes pontos do país”, lê-se no site da plataforma.





O glifosato é o herbicida mais usado em Portugal e causa cancro em animais de laboratório, estando classificado pela Organização Mundial de Saúde como carcinogéneo provável para o ser humano. “Embora a Comissão Europeia tenha chegado a conclusão diferente, informações recentes mostram que essa avaliação científica resultou de graves conflitos de interesses, ao ponto de plagiar sistematicamente os pontos de vista da indústria”, avança o estudo.





A Plataforma Transgénicos Fora deixou por isso um apelo ao Governo para que conduza um estudo abrangente sobre a exposição dos portugueses ao glifosato e que torne obrigatória uma análise à agua para consumo.







A coordenadora da campanha Autarquias Sem Glifosato/Herbicidas, Dra. Alexandra Azevedo, alerta: "Tivemos conhecimento de análises em águas superficiais na bacia do rio Douro que revelam contaminação 70 vezes acima do limite máximo legal. Ainda há autarquias que lavam as ruas com glifosato mas já há outras que abandonaram os herbicidas e provam no terreno que as alternativas existem.





A organização pretende ainda que seja proibida a venda de herbicidas à base de glifosato, e que se ponha termo ao uso de herbicidas sintéticos na limpeza urbana.







Possível efeito protetor da agricultura biológica

“Em 2016 houve uma amostragem tão aleatória quanto possível: nenhum dos voluntários escolhidos consumia agricultura biológica ou estava ligado a alguma corrente ou preocupação particular com a alimentação”, segundo a Plataforma.





Já em 2018, os participantes inscreveram-se por iniciativa própria e cerca de 80% dos inscritos identificaram-se como consumidores de alimentos biológicos.





O valor médio de contaminação das amostras foi de 0,35 ng/ml em julho, sendo que o valor máximo rondou 1,39ng/ml. No mês de Outubro, a média foi de 0,31ng/ml e o valor mais alto de 1,20ng/ml, o que corresponde a cerca de 300% acima do valor legal na água para consumo.“Portugal tem o solo agrícola mais contaminado” da Europa, lembra Margarida Silva. “O Governo tem de passar à ação. Por exemplo, na proibição de venda dos pesticidas com glifosato nos supermercados”, ou na decisão de tornar obrigatória a análise de glifosatos na água.“Em termos de resultados os participantes de 2016 estavam significativamente mais contaminados, o que aponta para um possível efeito protetor nos consumidores de agricultura biológica. Por outro lado a alimentação não é o único veículo de contaminação: a água e o ar são fontes igualmente relevantes e a época do ano também tem influência (usa-se mais glifosato no início da primavera, precisamente a altura em que as análises de 2016 tiveram lugar)”, revela o estudo.