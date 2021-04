Pobreza hereditária perpetuada pelos apoios do Estado

No dia em que são divulgados os dados do estudo: A Pobreza em Portugal - Trajetos e Quotidianos, a Cáritas Portuguesa e a Rede Europeia Anti Pobreza deixam alertas e preocupações com o facto de mais de um terço dos pobres serem trabalhadores. O Padre Jardim Moreira fala mesmo de uma pobreza hereditária perpetuada pelos apoios do Estado.