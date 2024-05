Polémica com Aguiar-Branco. Partidos à esquerda criticam atitude e pedem reflexão

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Pedro Nuno Santos diz que ninguém pode "esconder-se" atrás da liberdade de expressão para promover o discurso racista. É a reação do secretário-geral do PS ao episódio que marcou o debate de sexta-feira no Parlamento, após a afirmação do presidente do Chega sobre o povo turco, que o presidente da Assembleia da República deixou passar. A coordenadora do Bloco de Esquerda pede consequências para José Pedro Aguiar Branco.