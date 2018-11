Polícia Judiciária detém homem na posse de 52 mil doses de cocaína

Lusa08 Nov, 2018, 12:43 | País

Em comunicado, a PJ adianta que o detido, de 30 anos, ficou em prisão preventiva e foi apreendida cocaína dissimulada em bombons, transportada numa bagagem desde um país da América do Sul para Lisboa.

Caso esse estupefaciente chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, explica a PJ, seria suficiente para a composição de pelo menos 52 mil doses individuais.

"A detenção do suspeito ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus por via aérea, em voos regulares de linhas comerciais", descreve a PJ.

A operação foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária (PJ)