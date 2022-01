Polícia Judiciária. Detido em Espanha cabecilha do "gang das Picaretas"

A Polícia Judiciária (PJ), em articulação com a Unidade de Cooperação Internacional (Unidade Nacional Europol) e com as Autoridades Espanholas, deteve na segunda-feira, em Salamanca, um cidadão português, autor de vários roubos e cabecilha do denominado "gang das Picaretas". O detido estava em fuga desde 2013.