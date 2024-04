Polícia Marítima alarga buscas após naufrágio em Tróia

, para também nessa zona perceber de existe algum indício, ou mais alguma notícia", adiantou aos jornalistas o capitão do Porto de Setúbal.“A dinâmica, o vento e o mar que se fazem sentir, de sudoeste”, levam as autoridades a crer que “todas as probabilidades são de qualquer coisa se encontrar nas imediações”, acrescentou.

Esta manhã, as buscas “foram outra vez até à Comporta, nada foi detetado, nem qualquer tipo de apetrecho, nem qualquer pessoa. Portanto, durante o dia de hoje vamos incidir novamente nesta área de operações e eventualmente durante a tarde, se vir que não há indícios nenhuns nesta área, podemos alargar”.



Segundo o comandante Marco Serrano Augusto,no Instituto de Medicina Legal de Setúbal”.

Falta ainda encontrar o pai da criança e um dos irmãos, de outro grupo, que mantinha “uma relação de amizade entre os quatro indivíduos que estavam na embarcação”.



O responsável pela Capitania do Porto de Setúbal já tinha explicado à RTP, no domingo, o que poderia ter estado na origem do naufrágio: “Efetivamente, nós tivemos um alerta por volta das 10h00 de uma embarcação de recreio cabinada de cerca de seis metros, que em frente a Sol Tróia terá sido surpreendida por um golpe de mar, a cerca de uma milha e meia de costa”.“O timoneiro, por volta das 10h00, foi auxiliado por uma embarcação de recreio que estava nas imediações e foi a partir daí que foi libertado o alerta para o piquete da Polícia Marítima”, acrescentou Serrano Augusto, que é também comandante local da Polícia Marítima.Os familiares das vítimas do naufrágio estão a receber apoio psicológico.