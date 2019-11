Polícias dão dois meses ao Governo para resolver problemas pendentes

Para já, o Governo tem dois meses para resolver os problemas ou haverá nova manifestação a 21 de janeiro.





A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), as organizações mais representativas das respectivas classes e as que organizaram a manifestação de quinta-feira, dão dois meses ao Governo para corresponder às reinvindicações ou voltam a manifestar-se.



"Até ao dia 21 de Janeiro, se nada for concretizado, estaremos aqui. Já definimos essa data", disse Paulo Rodrigues que acrescentou "para não perderem tempo a desmontar este mobiliário (grades e o betão junto à escadaria do parlamento) até o podem deixar aqui".



Millhares de agentes da polícia e de militares da GNR desfilaram no centro de Lisboa e estiveram concentrados em frente à Assembleia da República para pressionar o Governo a aumentar os salários, atualizar os suplementos remuneratórios, pagar um subsídio de risco, possibilitar a pré-aposentação aos 55 anos, oferecer mais e melhor equipamento de proteção pessoal, e pedem uma fiscalização das condições de higiene, saúde, e segurança no trabalho.