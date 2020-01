Polícias e guardas entregam carta aberta a Centeno e ameaçam com greve

Por volta das 16h00, elementos das forças de seguranças concentraram-se em frente ao estádio de Braga - onde decorrem as meias-finais da Taça da Liga - junto do Ministério das Finanças, em Lisboa, e no jardim Manuel Bívar, em Faro, em protesto por melhores condições de trabalho. A ação reivindicativa foi convocada por sete sindicatos da Polícia e pela Associação dos Profissionais da Guarda.No Terreiro do Paço, o acesso foi cortado eNuma altura em que decorrem negociações com o Governo, a PSP e a GNR criticam a “falta de abertura” por parte do executivo para resolver os problemas das forças de segurança.referiu Carlos Oliveira, da Associação Sindical Dos Profissionais Da Polícia, em declarações à RTP.Os elementos da PSP e da GNR dizem estar desmotivados e queixam-se igualmente da falta de meios, equipamentos e assistência na saúde.Em Braga, foi reunida mais de uma centena de profissionais das forças de segurança em protestos. Mostravam um cartão vermelho que simboliza "a saturação e o limite".“Diz que promete e não cumpre. Não arranja soluções para os problemas dos profissionais da polícia”, critica Paulo Leite.

Aviso de greve

Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), lança o aviso de que o setor pode avançar para uma greve caso não existam respostas:

“Só ainda não o fizemos porque ela não é legal, mas há alturas na história que demonstram que as coisas que não são legais têm de ser feitas para que os cenários mudem”, continuou a argumentar Armando Ferreira.

Os elementos da PSP e da GNR já tinham anunciado no início de janeiro que vão organizar protestos mensais até que exista uma resposta por parte do Governo às suas reivindicações.

O presidente do SINAPOL diz esperar que “haja bom censo por parte do Governo e que este perceba que os polícias estão cansados de serem colocados de parte e de serem a segunda, terceira ou quarta escolha no que diz respeito ao financiamento”.“Nunca há dinheiro para a PSP e a GNR, isso é inadmissível”, aponta Armando Ferreira.

Ameaças de processos disciplinares

As manifestações que decorreram durante esta terça-feira reuniram menos polícias do que se esperava. Os organizadores alegam que a baixa participação se deve às ameaças de processos disciplinares.

António Costa vaiado

Para além destas manifestações, durante a manhã decorreu uma vigília do Movimento Zero nos aeroportos portugueses.









Convocada pelas redes sociais, esta vigília do movimento social sem apoio dos sindicatos teve como objetivo a luta por salários dignos e melhores condições de trabalho.

A vigília foi, no entanto, pouco expressiva. Em Lisboa, houve reforço policial, mas o número de manifestantes não chegou a uma centena.