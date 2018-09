Polícias em protesto reivindicam mais direitos

O protesto é organizado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), que conta também com o apoio de outros sindicatos, como o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP/PSP).



Com esta concentração, os polícias reivindicam o cumprimento do acórdão de março do Supremo Tribunal Administrativo, que decidiu que eram ilegais os cortes feitos aos vários subsídios atribuídos aos polícias, incluindo os suplementos especiais de serviço, de patrulha e de turno, em período de férias, depois de uma ação interposta pela ASPP.



Segundo o maior sindicato da PSP, estes cortes foram feitos em 2010 e o Supremo Tribunal Administrativo decidiu também que deviam ser pagos retroativos desde essa data.