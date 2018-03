Polícias passam menos multas em 2017

Foto: Reuters

Em declarações ao Jornal de Notícias, as associações profissionais da PSP e GNR falam de uma espécie de “vingança” contra as políticas do Governo para as forças de segurança.



Menos multas, menos encaixe financeiro para o Estado, que recebe 40 por cento do valor da coima.



Segundo os dados já apurados, no ano passado foram passadas menos 5,4 milhões de multas que em 2016.