Polícias portuguesa e espanhola aprendem 745 quilos de cocaína em ananases

RTP17 Jan, 2018, 11:20 | País

Em comunicado, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Polícia Judiciária, diz que a "Polícia Judiciária e o Cuerpo Nacional de Policia de Espanha desarticularam uma organização transnacional criminosa dedicada ao tráfico de cocaína".



A operação conjunta - denominada Japy - resultou na apreensão, em Portugal e Espanha, de "aproximadamente 745 kg de cocaína" que estavam "dissimulados no interior de ananases transportados em contentores".



Para além da cocaína apreendida, foram detidas em Espanha "nove homens de várias nacionalidade" e apreendidos cerca de 400 mil euros em dinheiro. Foi igualmente "desmantelado um laboratório clandestino utilizado para a adulteração e corte da cocaína", lê-se no comunicado.



Nesta operação esteve igualmente envolvida a Autoridade Tributária e Aduaneira.



De acordo com a Polícia Judiciária, a investigação "prossegue em Portugal e Espanha com a colaboração das autoridades de outros países".