Políticos e amigos elogiam Miguel Beleza

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 06:40 / atualizado em 23 Jun, 2017, 06:50 | País

O antigo ministro das Finanças morreu esta quinta feira, aos 67 anos. Fonte próxima da família revelou que Miguel Beleza foi vítima de paragem cardiorrespiratória.



Marcelo Rebelo de Sousa lembra Miguel Beleza como um homem dotado de uma inteligência fulgurante e que cedo se destacou como um dos mais prestigiados economistas portugueses da sua geração.



O ex-Presidente da República, Cavaco Silva lembra Miguel Beleza como "um dos mais brilhantes economistas formados pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras".



Numa nota enviada à agência Lusa Cavaco Silva considera que a morte do antigo ministro é "um momento de profunda tristeza".



Também, o líder do Partido Social Democrata (PSD), Pedro Passos Coelho, reagiu à morte de Miguel Beleza, para recordar a "figura notabilíssima" do economista.



Miguel Beleza foi ministro das Finanças de Cavaco Silva e também governador do Banco de Portugal.



o antigo ministro das Finanças Bagão Félix recordou na RTP 3 um homem sério e simples.





Outro antigo ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha não escondeu a emoção com a morte de um antigo professor mas também amigo.O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues também lamentou a morte do economista Miguel Beleza.Numa mensagem enviada à agência Lusa Ferro Rodrigues recorda 50 anos de amizade, lembrando que ambos tiveram divergências mas sem nunca deixarem de ser amigos.