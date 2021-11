Poluição atmosférica em Portugal é causa de milhares de mortes

A Agência Europeia do Ambiente anunciou, esta segunda-feira, que a poluição atmosférica matou cerca de cinco mil pessoas em Portugal, só em 2019. Segundo a instituição, muitas destas mortes poderiam ter sido evitadas se os Estados-membros cumprissem as normas de qualidade do ar e os valores de referência da Organização Mundial de Saúde.