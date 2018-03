Ponte 25 de Abril. Infraestruturas de Portugal garante que obra é "prioritária mas não urgente

RTP08 Mar, 2018, 16:59 / atualizado em 08 Mar, 2018, 18:12 | País

O Presidente da Infraestruturas de Portugal reconhece que a obra na ponte 25 de abril é “prioritária” mas recusa alarmismo. “Não é uma obra urgente nem emergente”, afirmou numa conferência de imprensa que se realizou na sede da empresa que gere a rede rodoviária nacional.



António Laranjo admitiu que a Infraestruturas de Portugal sabe da existência de fissuras na Ponte 25 de Abril há dois anos mas rejeitou qualquer perigo. O responsável garante que se assim fosse “a ponta estaria encerrada”.

Partidos pedem esclarecimentos

PS e Marcelo contra alarmismos

"O projeto é de 2016, mas aparece na sequência de um conjunto de evoluções que é natural neste tipo de infraestruturas", explicou.Dada esta situação, o presidente da IP destacou que "está tudo a ser feito" para garantir a segurança da infraestrutura e que esse trabalho, assente, por exemplo, no reforço dos "procedimentos de fiscalização", "não é de agora nem de há dois ou três dias".António Laranjo tentou também "esclarecer e tranquilizar todos aqueles que diariamente utilizam esta infraestrutura rodoviária e ferroviária", vincando que "nunca haverá perigo de circular nesta ponte". Ainda assim, apontou que a intervenção em causa é "de extrema gravidade", merecendo "toda a atenção" da empresa.O responsável confirmou que o pedido de financiamento para esta obra já tinha sido apresentado há alguns meses. “Há vários meses que está pedido, tal como outras. É uma situação perfeitamente normal”, disse.A reação oficial da empresa pública surge depois de a revista Visão ter noticiado que o Governo recebeu em fevereiro um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que alerta para a necessidade de "medidas urgentes" de reparação da ponte, depois de "terem sido detetadas 'fissuras' numa zona estrutural da travessia".A revista Visão denuncia que o Ministério das Infraestruturas esteve seis meses à espera de luz verde do Ministério das Finanças para avançar com as intervenções.Confrontado pelos jornalistas com esta possibilidade, António Laranjo disse que este período de tempo “não é exagerado para obras desta grandiosidade e impacto financeiro”. O responsável confirmou que a autorização já foi dada da pelas Finanças pelo que serão lançados os concursos, como já tinha sido anunciado.No dia em que a Visão denunciou esta situação, a Infraestruturas de Portugal revelou que “vai lançar este mês uma empreitada de trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril, com um preço base de 18 milhões de euros e o prazo de execução de dois anos”.O tema entrou já na agenda política, com PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda a exigir que o Governo preste esclarecimentos no Parlamento sobre o estado da ponte. Os partidos querem também ouvir o LNEC, entidade responsável pelo relatório.Pelo PCP, o deputado Bruno Dias veio reclamar um “cabal esclarecimento”, sem sede parlamentar, da situação na Ponte 25 de Abril, quer por parte do ministro das Infraestruturas, quer por parte do LNEC.O deputado comunista quer que o relatório seja tornado público, uma vez que as despesas das obras serão suportadas pelo Estado, apesar de a infraestrutura ser concessionada à Lusoponte.Sobre o mesmo assunto, o secretário-geral do PCP defendeu que é preciso mais investimento em infraestruturas e defendeu que a Lusoponte deveria ser responsabilizada pelas obras. Jerónimo de Sousa aproveitou ainda para defender a construção de uma terceira ponte que ligue o Beato ao Barreiro.Por sua vez, o PS garante que não há risco iminente na ponte 25 de Abril e diz que todos os utilizadores estão seguros. Os socialistas pedem aos partidos que evitem demagogias estéreis e não causem alarme social. O Presidente da República segue a mesma linha de pensamento “Não sejamos alarmistas. O que há é duas coisas: há um relatório que aponta para urgência em obras - não quer dizer que a ponte esteja a cair - e há o Governo que percebe a urgência e que determina essas obras”, respondeu o chefe de Estado aos jornalistas.Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “mais vale tarde do que nunca” e sublinhou que nem todas as reparações têm o mesmo grau de urgência, recordando que as obras têm um prazo de execução alargado.Questionado sobre a reação do Executivo, Marcelo considerou que esta foi atempada. “Acho que fez o que devia ter feito. E acho que o Parlamento também discutir essa matéria tem toda a lógica”, vincou.