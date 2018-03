Obras na Ponte 25 de Abril. Marcelo adverte contra alarmismo

RTP08 Mar, 2018, 15:28 / atualizado em 08 Mar, 2018, 15:41 | Política

“Não sejamos alarmistas. O que há é duas coisas: há um relatório que aponta para urgência em obras - não quer dizer que a ponte esteja a cair - e há o Governo que percebe a urgência e que determina essas obras”, respondeu o Presidente aos jornalistas, após uma visita a uma fábrica têxtil de Alfragide, na Amadora.O Ministério das Finanças emitiu um comunicado em que garante que “não existe qualquer processo a aguardar autorização do Ministério das Finanças relativo a intervenções de cariz urgente na Ponte 25 de Abril”.



Na tarde de quarta-feira a Infraestruturas de Portugal adiantou que “vai lançar este mês uma empreitada de trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril, com um preço base de 18 milhões de euros e o prazo de execução de dois anos”.



Após citar um ditado popular - “mais vale tarde do que nunca” -, o Chefe de Estado quis sublinhar que o prazo de execução das obras reforça a ideia de que “não há um grau de urgência igual para todas as reparações”.



Questionado sobre a reação do Executivo, Marcelo considerou que esta foi atempada.



PS recusa alarme, oposição questiona

c/ Lusa

“Logo que chegou o relatório - é assim que normalmente se faz, há um relatório técnico, o relatório técnico mostra que há pontos onde é necessário haver intervenções -, o Governo decidiu intervir. Acho que fez o que devia ter feito. E acho que o Parlamento também discutir essa matéria tem toda a lógica”, vincou.O PSD solicitou a audição parlamentar do LNEC, com o deputado social-democrata Paulo Rios a sublinhar que o partido “acompanha com preocupação” as notícias relativas à Ponte 25 de Abril.“Antes do apuramento de responsabilidades politicas, queremos perceber se podemos ter confiança no uso daquele meio e ouvir os responsáveis técnicos. O que nos preocupa é tranquilizar as pessoas”, frisou.CDS-PP e Bloco de Esquerda pediram não só a audição do LNEC como também do ministro Pedro Marques, responsável pela pasta do Planeamento e das Infraestruturas.Já o PS repudiou atitudes políticas “guiadas pela demagogia e pela exploração de casos e casinhos”.“Os utentes da Ponte 25 de Abril, sobretudo aqueles que diariamente recorrem a esta infraestrutura, podem estar tranquilos. Este não é o momento de alimentar demagogias estéreis ou alarme social, entrando-se em ligeirezas políticas”, clamou o deputado socialista André Pinotes Batista.Pelo PCP, o deputado Bruno Dias veio reclamar um “cabal esclarecimento”, sem sede parlamentar, da situação na Ponte 25 de Abril, quer por parte do ministro das Infraestruturas, quer por parte do LNEC.O deputado comunista quer que o relatório seja tornado público, uma vez que as despesas das obras serão suportadas pelo Estado, apesar da Parceria Público- Privada com a Lusoponte.