Por falsificação de presenças. Médicos investigados em Lisboa

Osde controlo de presenças, revela o jornal Público.Em causa podem estar crimes de falsidade informática e burla.O caso está em segredo de justiça, mas os mais de 20 médicos investigados já tiveram acesso aos dados recolhidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.O gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Central afirma que este é o meio de controlo preferencial das presenças e que a manutenção dos dois sistemas se deve ao elevado número de profissionais e à distância entre as seis unidades de saúde que compõem o centro hospitalar.Urgências de ginecologia e obstetrícia de Braga e Portimão reabriram. Também o bloco de partos do Hospital de Portimão voltou a receber parturientes.Em comunicado, o hospital justificou que o encerramento se deve à impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho.Em Portimão as urgências de Ginecologia e Obstetrícia estiveram a funcionar apenas para grávidas até às 22 semanas.Na origem do encerramento está a dificuldade em assegurar escalas de Pediatria, o que condiciona também o funcionamento da urgência de Ginecologia e Obstetrícia.